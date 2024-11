Indagini in corso per risalire a chi nel pomeriggio di sabato ha dato fuoco ad un'abitazione in contrada La Piana, nel comune di San Calogero.

Il rogo non ha lasciato nulla di integro all'interno anche perché buon parte della struttura, di circa 100 mq, era in legno.

Gli autori probabilmente sapevano che sabato pomeriggio i proprietari non si sarebbero recati sul posto, ed hanno agito indisturbati forzando la grata di una finestra per introdursi nei locali e darvi fuoco.

Uno dei proprietari è stato avvertito da una telefonata intorno alle 18 che gli segnalava il fumo provenire dall'abitazione.

Indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Vibo coordinati dalla Procura ordinaria.