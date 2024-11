Ieri la struttura è stata dichiarata inagibile a seguito del crollo di un albero sul tetto. Le operazioni di ripristino non sono state concluse

Seconda giornata fuori casa per la famiglia di Simeri nel Catanzarese. L'abitazione era stata evacuata nella giornata di ieri dopo che un albero di 15 metri si era abbattuto sul tetto danneggiandolo a causa del maltempo. In via precauzionale e in attesa di indagini tecniche il nucleo familiare era stato sgomberato. Il rischio era infatti che l'arbusto rovinato su un lato del caseggiato potesse far cedere l'intera parete.

Questa mattina con l'ausilio di un'autoscala una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è tornata sul posto per tentare di spostare l'albero e mettere in sicurezza l'abitazione. Le operazioni protrattesi per più ore non sono state però portate a termine. La casa risulta tuttora inagibile e la famiglia non ha ancora potuto farvi ritorno. Domani alle 8 le squadre torneranno con la speranza di poter concludere positivamente l'intervento.

Luana Costa