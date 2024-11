Una donna è stata ritrovata morta di fronte alla stufa a legna all'interno della sua abitazione. A ritrovare il corpo i Vigili del Fuoco

La vittima, una donna di 90 anni, è morta a causa dell'incendio della propria abitazione a Serrastretta, in provincia di Catanzaro. Le fiamme sono propalate probabilmente da una stufa a legna, di fronte alla quale l'anziana signora è stata ritrovata. L'intervento dei Vigili del fuoco non è servito a salvarla. Gli accertamenti riveleranno con precisione la causa dell'incendio, che non ha lasciato scampo alla donna.