I Carabinieri hanno fermato il direttore dell'ufficio delle Poste a Laureana di Borrello, Camillo Renato Giusto, per abuso d'ufficio e violenza sessuale

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Laureana di Borrello (RC) hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palmi (RC), Camillo Renato Giusto, di 60 anni da Rosarno, direttore dell'ufficio PP.TT. di Laureana di Borrello, ritenuto responsabile dei reati di abuso d'ufficio e violenza sessuale.



In particolare, l'attività d'indagine ha consentito di ricostruire come Giusto, nell'anno 2014, in più circostanze, abusando del proprio ruolo, avrebbe con violenza costretto a subire atti sessuali una donna con la quale era in contatto per ragioni professionali.