Una 14enne della provincia di Cosenza, che viene da una famiglia indigente con entrambi i genitori disoccupati, si prostituiva con anziani, e indagini della procura delegate alla polizia hanno portato all'arresto di un 72enne per pedofilia. F.P. è ai domiciliari da sabato scorso in base a un provvedimento emesso dal gip di Castrovillari. L'inchiesta è nata a luglio scorso, quando alcuni cittadini hanno esplicitato ad agenti del commissariato locale il timore che la ragazzina potesse essere oggetto di attenzioni o abusi sessuali da parte di persone molto avanti con gli anni anche in cambio di denaro, dato che avevano notato atteggiamenti troppo confidenziali nei confronti della ragazzina che, considerata la notevole differenza di età, erano sembrati insoliti.

Una attività di monitoraggio della minorenne, con deficit cognitivi di grado medio, hanno consentito di accertare le informazioni ricevute; l'adolescente infatti era solita andare alle panchine lungo corso Garibaldi, in genere frequentate da persone in età avanzata. L'attività investigativa, condotta con il supporto di attività tecniche e con metodi tradizionali, ha consentito di accertare e di segnalare alla Procura della Repubblica la veridicità delle informazioni ricevute. E il 30 agosto scorso, proprio in Corso Garibaldi, davanti a una attività commerciale, sulla pubblica via e in pieno giorno, F.P., seduto al tavolino di un bar, è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, prima mentre palpeggiava la minore e successivamente mentre infilava la mano all'interno dei suoi pantaloncini.