Disposta dalla Procura di Vibo Valentia la citazione diretta a giudizio per gli indagati

VIBO VALENTIA - La Procura di Vibo Valentia ha disposto la citazione diretta in giudizio di 11 indagati coinvolti nell'inchiesta su contrada "Gallizzi", località della città capoluogo interessata da una lottizzazione abusiva per svariati milioni di euro. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero "realizzato sin dall'agosto del 2004 una lottizzazione abusiva a scopo edilizio in zona classificata come agricola, con l'edificazione di fabbricati che hanno comportato la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni in violazione dello strumento urbanistico e delle leggi regionali". Molti degli immobili, ville e appartamenti di lusso, sono stati sequestrati lo scorso anno dai Carabinieri della Stazione di Vibo Valentia. Fra gli indagati, oltre a committenti e direttori dei lavori, proprietari degli immobili ed architetti.

Le accuse - I proprietari, tutti liberi professionisti vibonesi, avevano costruito appartamenti di lusso e ville, ognuna dell’estensione di oltre 450 metri quadri, aumentando - secondo l'accusa- la volumetria degli immobili in assenza della previste autorizzazioni di legge e realizzando, di fatto, un abuso edilizio.