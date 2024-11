Luigi Muraca è stato ascoltato questa mattina dal gip Valentina Gallo respingendo tutte le accuse

Rimane in carcere l'ex consigliere comunale di Lamezia Terme accusato di violenza aggravata nei confronti di una minorenne. Luigi Muraca è stato ascoltato questa mattina dal gip Valentina Gallo e ha respinto le accuse che gli venivano mosse. A difenderlo i legali Anselmo Torchia e Domenico Anania che ne avevano richiesto i domiciliari.

Secondo gli investigatori, Muraca avrebbe in più circostanze rivolto pesanti attenzioni sessuali nei confronti di una ragazzina, all'epoca dei fatti minorenne. A condurre gli inquirenti sui presunti abusi le intercettazioni in atto per altre indagini su Muraca. Il Pm Luigi Maffia ha oggi chiesto l’incidente probatorio per la ragazza. Gli approcci sarebbero stati intercettati all'interno dell'automobile dell'ex consigliere. t.b.