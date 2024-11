Sei persone sono state denunciate per abusi edilizi nel Reggino dai carabinieri della compagnia di Palmi. Durante accertamenti su alcuni fabbricati sospetti nei comuni di Sant'Eufemia d'Aspromonte e Oppido Mamertina sono stati scoperti manufatti edificati senza autorizzazione, perdipiù in aree tutelate da vincoli paesaggistici e soggette a rischio sismico.

In particolare, sono stati sequestrati un box auto costruito in un cortile condominiale, un immobile abusivo su un terreno destinato alle case popolari, una struttura con servizi igienici per ampliare un'abitazione e due appartamenti con balconi e tettoie abusivi. Saranno avviate le procedure per ripristinare il patrimonio urbano, ambientale e paesaggistico.