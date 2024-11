La struttura in cemento armato, mattoni forati e con una copertura in lamiera era stata realizzata al di sopra di un garage interrato che è risultato essere condonato

A Palmi tre persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria dai carabinieri per abusivismo edilizio di un fabbricato ad uso abitativo, contestualmente sottoposto a sequestro

In particolare, la natura abusiva del manufatto, è stata accertata nel corso di sopralluogo dei militari dell’Arma unitamente a personale dell’Ufficio tecnico comunale, che hanno constatato come la struttura fosse stata realizzata in cemento armato, mattoni forati e copertura in lamiera al di sopra di un garage interrato, sul quale risulta ancora pendente una pratica di condono.

Nel corso del controllo di polizia sono stati inoltre individuati, anche 2 soggetti, già noti alle Forze dell’Ordine per diversi pregiudizi penali in procinto di effettuare dei lavori presso l’abitazione.