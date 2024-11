Il terreno su cui sorge l'immobile è situato in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale

Aveva realizzato abusivamente un intero fabbricato di tre piani con giardino e persino la piscina, un sessantenne di Isola Capo Rizzuto denunciato all'autorità giudiziaria dalla Polizia amministrativa della Questura che ha operato insieme alla Polizia stradale e all'Ispettorato del lavoro di Crotone.

Il fabbricato era costituito da tre piani adibiti a civile abitazione, per un totale di 270 metri quadri, con annesso giardino di circa 200 metri quadrati al cui interno era stata realizzata anche una piscina.



Il terreno su cui sorge l'immobile è risultato di proprietà dell'Arssa (Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi per l'Agricoltura) e situato in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale. Il 60enne nella cui disponibilità ricade il fabbricato stava effettuando lavori senza alcuna autorizzazione avvalendosi di tre lavoratori non assunti. Ragione per cui il fabbricato è stato sottoposto a sequestro preventivo mentre l'uomo è stato deferito per violazioni edilizie nonché per deturpamento di beni sottoposti a vincoli paesaggistici. Il personale dell'Ispettorato del lavoro di Crotone, inoltre, ha contestato all'uomo la violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.