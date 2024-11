Il processo riguardava il consolidamento delle coste quando l'ex primo cittadino era alla guida l'amministrazione comunale

Assolta dalle accuse di abuso d’ufficio e disastro ambientale, poichè il fatto non sussiste. Si conclude così a Crotone il processo sul consolidamento delle coste di Isola Capo Rizzuto che ha visto coinvolti l'ex sindaco Carolina Girasole, il suo vice e i dirigenti comunali. Tutti assolti. La vicenda riguardava l'utilizzo di Fondi Por da parte dell'ex amministrazione isolitana utilizzati per alcuni interventi sulla costa. Per il Tribunale di Crotone, dunque, il fatto non sussiste. Per la Girasole erano stati chiesti tre anni di reclusione.