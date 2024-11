Due uomini sono stati accoltellati ieri sera in un'abitazione di Polistena. I carabinieri hanno già arrestato il presunto autore. Si tratta di un 51enne, dipendente del Comune di Polistena, che è accusato di tentato duplice omicidio. Scarne al momento le notizie sul fatto.

L'accoltellamento è avvenuto nella serata di ieri, verso le 21, in un'abitazione di Via Karl Marx. Secondo quanto si è appreso, le vittime, due uomini originari di Roma, già noti alle forze dell'ordine, e l'indagato, avrebbero avuto una discussione per motivi ancora da accertare. Al culmine della lite uno ha estratto un coltello colpendo le vittime in varie parti del corpo.

Portati in ospedale, i due feriti sono ricoverati con prognosi riservata anche se non versano in pericolo di vita. Sulla ricostruzione dei fatti stanno lavorando i carabinieri che hanno anche acquisito le immagini di alcune telecamere presenti nella zona.