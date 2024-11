L'uomo si sarebbe messo al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti ed avrebbe causato la morte di una donna di Lamezia Terme

E’ finito in carcere Graziano Aloisio, 46 anni di Amantea. I carabinieri della compagnia di Paola lo hanno arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Paola per il reato di omicidio stradale.

Aloisio era alla guida di una delle due vetture coinvolte lo scorso 7 giugno in un grave incidente stradale a Campora San Giovanni, nel comune di Amantea. Intorno alle ore 18, in un tratto in cui il limite di velocità imposto è di 30 chilometri orari, Aloisio, secondo quanto accertato dalle indagini svolte dai militari dell’arma, avrebbe invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva una Fiat Punto guidata da Maria Piraina, 76 anni di Lamezia Terme, deceduta sul colpo.





Aloisio aveva la patente sospesa e si sarebbe messo al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti. L’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Paola.

Salvatore Bruno