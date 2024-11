Il giovane si stava recando a una festa di compleanno di un amico, ma mentre stava attraversando la strada una macchina l'ha investito in pieno

Una festa tra adolescenti sfociata in un drammatico incidente. È accaduto due sere fa, quando un 17enne paolano è stato travolto da un'auto di grossa cilindrata nei pressi dell'hotel Parco delle Rose, la struttura ricettiva sita lungo il tracciato che porta al parco delle Terme Luigiane di Acquappesa. Nella sala all'interno, gli invitati erano pronti per festeggiare il compleanno di un coetaneo, avevano già alzato il volume della musica e l'entusiasmo era alle stelle, ma il grido di dolore proveniente da fuori ha squarciato la normalità di un sabato sera tra amici.

Il giovane, accompagnato in auto dal padre, si stava recando alla festa, ma quando ha cercato di attraversare la strada, che sorge in una zona scarsamente illuminata, una vettura in corsa l'ha investito.

I soccorsi sono stati immediati ma le condizioni del giovane paolano sono apparse subito gravi. Trasportato all'ospedale Annunziata di Cosenza, ha ricevuto le prime fondamentali cure che hanno evitato il peggio. Il 17enne, al momento, si trova ancora ricoverato nel nosocomio bruzio e il suo stato di salute è ancora critico.