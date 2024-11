Due di loro sono finiti ai domiciliari, un terzo è stato denunciato

Due fratelli di 59 e 56 anni, R.L. e M.L., sono state arrestate e poste ai domiciliari ad Acquappesa dagli agenti del commissariato di Paola per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo i poliziotti hanno scoperto in un’area di pertinenza della loro abitazione, due chili e quattrocentocinquanta grammi di marijuana già essiccata e stipata in un bidone di plastica.

Denunciato anche un terzo fratello

Rinvenuti anche otto involucri in cellophane contenenti ulteriori 110 grammi della stessa sostanza stupefacente, oltre a strumenti per il confezionamento e ad una bilancia di precisione. In un altro appartamento, facente parte delle medesime pertinenze, sono stati rinvenuti ulteriori 361 grammi di marijuana, più un altro bilancino di precisione e strumenti per confezionamento. Denunciato anche un terzo fratello, L.L. di 27 anni per detenzione di venticinque grammi di marijuana, che il giovane aveva cercato di far sparire gettandola nel water e tirando lo sciacquone. Inoltre, nel box in uso a M.L. le forze dell’ordine accertavano il furto aggravato di energia elettrica e di acqua.