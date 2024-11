Erano state smontate e posizionate ai margini della strada per essere portate via dalla ditta proprietaria

Indagini sono in corso ad Acquaro da parte dei carabinieri della Stazione di Arena, diretti dal maresciallo Valerio Oriti, sul danneggiamento delle luminarie avvenuto nel corso della notte. I danni, da una prima stima, si aggirano sui 5mila euro. Le luminarie sono state utilizzate domenica sul corso principale per la festa di San Rocco e poi smontate e posizionate ai margini della strada per essere portate via dalla ditta proprietaria, con sede a Vibo. Nel corso della notte appena trascorsa, però, sono andate in fumo in quattro diversi punti. Sono stati alcuni cittadini ad accorgersi dell’incendio ed a chiamare i vigili del fuoco. I responsabili della ditta sono stati ascoltati dai carabinieri che hanno avviato le indagini.