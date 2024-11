L’iniziativa di solidarietà avviata da alcuni club service di Catanzaro ha dato già i suoi frutti. La raccolta fondi lanciata sui social per sostenere l’ospedale "Pugliese Ciaccio" ha ottenuto un importante successo con il raggiungimento di oltre 30 mila euro in sole 48 ore. Parte di questi fondi, circa 14 mila euro, sono stati già utilizzati per l’acquisto di dispositivi di protezione quali mascherine, tute e occhiali che sono stati già consegnati a medici ed infermieri che in queste ore stanno affrontando la grave emergenza.

«Con questa donazione possiamo fornire all’azienda ospedaliera – ha spiegato Giuseppe Raiola, primario del reparto di pediatria del “Pugliese” e presidente dei Lions Catanzaro Host - il kit di base da utilizzare con i pazienti affetti da Covid 19, dispositivi di protezione molto importanti per i tanti sanitari che stanno operando in queste settimane per fornire l’assistenza necessaria».

La raccolta continua

«La raccolta era partita – ha raccontato Antonio Arnò, presidente dei Leo Club Catanzaro Host – con un obiettivo di 10 mila euro, invece grazie alla generosità dei cittadini, di tutti i club service coinvolti e di alcune associazioni universitarie, abbiamo raggiunto grandissimi risultati in soli due giorni». «Ora la sfida continua – ha detto ancora Arnò – ponendoci come obiettivo il raggiungimento di 50 mila euro per l’acquisto dei caschetti da utilizzare all’interno delle terapie intensive e di respiratori, di vitale importanza in questo momento».

Di seguito il link della raccolta fondi:

https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid19-aiutiamo-il-puglieseciaccio?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet

I club service

L’obiettivo è quello di costituire un fondo da destinare all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, volto a supportare interventi di monitoraggio e di prevenzione nei confronti di un’emergenza sanitaria che ha assunto un impatto su scala globale.

I promotori dell’iniziativa: Leo Club Catanzaro Host, Lions Club Catanzaro Host, Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa , Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa , Lions Club Catanzaro Temesa , Lions Club Cropani Botricello e Sellia Marina, Lions Club Catanzaro Mediterraneo e Rotaract Club Catanzaro