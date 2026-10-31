Un bambino di cinque anni sarebbe caduto da un balcone – posto al secondo piano di' un'abitazione - intorno alle 15 di oggi ad Acri. Sono ancora frammentarie le notizie sull’accaduto e la dinamica dell’episodio resta da chiarire. Il piccolo è stato accompagnato da un familiare all’ospedale di Acri, dove ha ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario. Successivamente è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe avvenuta per cause accidentali. Non sono tuttavia ancora chiari i contorni dell’episodio né si hanno ulteriori dettagli sulle condizioni del bambino.