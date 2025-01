Le nevicate che hanno recentemente colpito il territorio di Acri, nel Cosentino, hanno causato non pochi problemi, non solo alla circolazione stradale, ma anche alla rete elettrica, lasciando molte famiglie senza luce, e di conseguenza telefono e connessione internet.

Una situazione che rende ancora più difficile la notte che si apprestano a trascorrere i cittadini coinvolti, costretti a far fronte a questa emergenza con soluzioni alternative. Le zone più colpite quelle di località San Giacomo D'Acri, Sorbo, Serralonga e Vallonecupo. Disagi anche in alcuni quartieri di Acri centro, come ad esempio Cappuccini.

Molte famiglie, rimaste al buio, stanno cercando di illuminarsi utilizzando rimedi alternativi: ecco dunque spuntare le candele, una soluzione che richiama tempi lontani, ma che in queste circostanze si rivela necessaria.

I problemi legati alla mancanza di energia elettrica, stanno compromettendo anche l’erogazione dell’acqua, aumentando ulteriormente i disagi per i cittadini. L'interruzione riguarda diverse zone della città, tra cui quartieri centrali e periferici.

Oltre ad aver chiuso le scuole anche per la giornata di domani, 14 gennaio, il Comune di Acri, attraverso il responsabile del settore, ha prontamente diffuso un avviso per informare la cittadinanza sui disagi in corso anche per quanto riguarda l'erogazione idrica: «Si avvisa la cittadinanza che, a causa di un guasto sulla linea elettrica gestita dall’Enel, è interrotta la fornitura dell’impianto di “OMINIELLO”. L’erogazione dell’acqua subirà delle interruzioni che interesseranno i seguenti quartieri: Zona Jungi; Zona Pastrengo; Zona Ufficio Postale; Zona Calvario; Merolini Alta; Piazza Matteotti; Zona Catena;Via Aldo Moro. Ci scusiamo per l’inconveniente», si legge nell'avviso.