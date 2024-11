L'uomo è stato sottoposto a una tac per verificare eventuali complicazioni: secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita

È caduto da una scala mentre era al lavoro. Per soccorrerlo, è decollato l’elisoccorso da Cosenza. Vittima dell’incidente un imbianchino di circa 40 anni di Acri. L’uomo nell’impatto con il suolo avrebbe sbattuto violentemente la testa e il petto perdendo i sensi.

Sul posto si è precipitato il Suem 118 per prestare le prime cure constatando che l’uomo non era in pericolo di vita, ma ha ugualmente allertato l’elisoccorso che è atterrato nella centralissima piazza Purgatorio.

Per intervenire nell’immediato e dare all’uomo tutte le prime cure del caso, il corpo di Polizia municipale e i Carabinieri della locale Stazione hanno anche deviato il traffico così da permettere le manovre di atterraggio in totale sicurezza. Di recente il velivolo atterrava nel piazzale dello stadio “Pasquale Castrovillari”, ma questo è occupato dall’ufficio mobile di Poste Italiane.

Ad ogni modo, l’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Nel capoluogo bruzio è stato sottoposto a tac per escludere tutte le complicazioni del caso. Ma, secondo le prime sommarie informazioni raccolte, non dovrebbe essere in pericolo.