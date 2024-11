L'incidente sul lavoro si è verificato in località Padia poco prima delle 12. L'uomo comunque all'arrivo dei primi soccorsi risultava essere cosciente

Attimi di apprensione ad Acri in località Padia, poco prima delle 12, dove un operaio stava eseguendo dei lavori per l'istallazione della fibra ottica quando, per quanto si apprende, avrebbe perso l’equilibrio cadendo da circa 3 metri d’altezza da una scala e battendo violentemente la testa. L’immediato arrivo dei soccorsi, giunti sul posto con un ambulanza, ha permesso di prestare le prime cure al malcapitato che comunque risultava essere cosciente. Successivamente l’uomo è stato trasferito a bordo dell’elisoccorso, giunto ad Acri dalla base di Cirò Marina, all’ospedale Annunziata di Cosenza.