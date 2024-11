L'artista è deceduto nell'ospedale dell'Annunziata. Sale il numero delle vittime anche alla comunità alloggio l'Incontro di Casali del Manco. Ecco il quadro della situazione in provincia di Cosenza, comune per comune

Tra le tre vittime di coronavirus segnalate nell'ultimo bollettino trasmesso dall'Asp di Cosenza e aggiornato alle ore 13 di ieri 19 novembre, c'è anche Danilo Montenegro. Il cantastorie della Sila ci ha lasciati all'età di 72 anni.

Originario del vibonese

Originario di Rombiolo, nel vibonese, da decenni viveva a San Giovanni in Fiore dove si dedicava alla sua poliedrica attività artistica, non solo la musica, ma anche la pittura, la poesia, il teatro. Vincitore del Premio Rino Gaetano nel 1995, la sua prematura scomparsa ha suscitato sentimenti di commozione in tutta la Calabria. È stato protagonista anche di tramissioni radiofoniche della Rai, di eventi oltreoceano e nel 2010 ha anche accompagnato Nino D'Angelo sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo.

Il cordoglio del sindaco

«Stava combattendo come sempre, con la forza, l’energia e il coraggio che l’hanno caratterizzato: come artista, come voce potente della nostra Calabria, del suo spirito, delle sue tradizioni, della sua gente - ha scritto nel suo messaggio di cordoglio il sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro - Danilo Montenegro aveva portato ovunque, nel mondo, la lingua, le radici, la generosità e l’animo del popolo calabrese; capace di sognare, di lottare per i diritti, di costruire sviluppo concreto e legami autentici, di esprimere la sua antica civiltà, di alimentare gioie e speranze. Ci rimarrà la sua eredità, di uomo di enorme saggezza e coscienza civile».

Le altre vittime

Nei reparti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza poi, si sono spente altre due persone, due donne. Una proveniente da Cetraro, l'altra invece dalla comunità alloggio L'Incontro di Casali del Manco dove in precedenza, altri tre anziani avevano perso la vita. Il comune presilano, uno dei primi ad essere investiti dalla seconda ondata della epidemia, conta adesso nel complesso otto vittime.

Cresce il numero dei ricoveri

Lievita anche il numero dei ricoveri nella provincia di Cosenza, arrivato a quota 166 così distribuiti: 118 nei reparti di malattie infettive, pneumologia, geriatria, astanteria Valentini, nel centro Covid del Santa Barbara e nel pronto soccorso; 18 sono in rianimazione all'Annunziata, 17 al presidio ospedaliero Giannettasio di Rossano, 10 all'ospedale Iannelli di Cetraro. Vi sono poi due cosentini ricoverati al Mater Domini di Catanzaro e uno al Gom di Reggio Calabria, tutti in terapia intensiva.

I casi comune per comune

Ecco il riepilogo, aggiornato lo ribadiamo, alle ore tredici del 19 novembre, dei casi distribuiti in provincia comune per comune ricordando che annoverano solo quelli confermati da tampone molecolare. Per questo alcuni dati possono risultare difformi da quelli diffusi dai sindaci laddove siano stati integrati con gli esiti di tamponi rapidi antigenici effettuati in laboratori privati

Cosenza 18 ricoverati, 425 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 16 ricoveratii, 119 in isolamento domiciliare

Rende 6 ricoverati, 192 in isolamento domiciliare

Acquaformosa 2 ricoverati

Acri 4 ricoverati, 36 in isolamento domiciliare

Albidona 2 in isolamento domiciliare

Altilia 2 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 14 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 24 in isolamento domiciliare

Amendolara 6 in isolamento domiciliare

Aprigliano 1 ricovero, 2 in isolamento domiciliare

Belmonte 8 in isolamento domiciliare

Belsito 2 in isolamento domiciliare

Belvedere 2 ricoverati, 93 in isolamento domiciliare

Bianchi 2 in isolamento domiciliare

Bisignano 3 ricoverati, 66 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 2 in isolamento domiciliare

Bonifati 3 in isolamento domiciliare

Buonvicino 10 in isolamento domiciliare

Calopezzati 2 in isolamento domiciliare

Caloveto 1 in isolamento domiciliare

Campana 2 in isolamento domiciliare

Cariati 5 in isolamento domiciliare

Carolei 9 in isolamento domiciliare

Casali del Manco 9 ricoverati, 97 in isolamento domiciliare

Cassano allo Jonio 4 ricoverati, 35 in isolamento domiciliare

Castiglione Cosentino 4 in isolamento domiciliare

Castrolibero 29 in isolamento domiciliare

Castrovillari 2 ricoverati, 27 in isolamento domiciliare

Celico 1 ricoverato, 31 in isolamento domiciliare

Cerchiara di Calabria 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Cerisano 1 ricoverato, 21 ricoverati

Cervicati 1 in isolamento domiciliare

Cerzeto 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 2 ricoverato, 61 in isolamento domiciliare

Civita 2 in isolamento domiciliare

Cropalati 1 in isolamento domiciliare

Crosia 2 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Diamante 1 ricoverato, 19 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato, 25 in isolamento domiciliare

Domanico 3 in isolamento domiciliare

Fagnano Castello 1 ricoverato

Figline Vegliaturo 1 ricoverato, 15 in isolamento domiciliare

Firmo 4 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 7 in isolamento domiciliare

Frascineto 5 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 21 in isolamento domiciliare

Grimaldi 8 in isolamento domiciliare

Grisolia 7 in isolamento domiciliare

Guardia Piemontese 1 in isolamento domiciliare

Lago 2 in isolamento domiciliare

Laino Borgo 3 ricoverato, 10 in isolamento domiciliare

Lappano 3 in isolamento domiciliare

Lattarico 5 in isolamento domiciliare

Longobardi 2 in isolamento domiciliare

Longobucco 7 in isolamento domiciliare

Lungro 4 ricoverati, 15 in isolamento domiciliare

Luzzi 4 ricoverati, 32 in isolamento domiciliare

Maierà 2 ricoverati, 8 in isolamento domiciliare

Malito 2 in isolamento domiciliare

Mandatoriccio 2 in isolamento domiciliare

Mangone 1 ricoverato, 41 in isolamento domiciliare

Marano Marchesato 1 ricoverato, 12 in isolamento domiciliare

Marano Principato 1 ricoverato, 16 in isolamento domiciliare

Mendicino 47 in isolamento domiciliare

Mongrassano 1 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo 7 ricoverati, 100 in isolamento domiciliare

Morano 2 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Mormanno 1 ricoverato, 13 in isolamento domiciliare

Mottafollone 2 in isolamento domiciliare

Oriolo 4 in isolamento domiciliare

Paludi 2 in isolamento domiciliare

Paola 4 ricoverato e 37 in isolamento domiciliare

Papasidero 1 in isolamento domiciliare

Parenti 3 in isolamento domiciliare

Paterno Calabro 17 in isolamento domiciliare

Pianecrati 7 in isolamento domiciliare

Pietrafitta 1 ricoverato

Pietrapaola 1 ricoverato

Plataci 2 in isolamento domiciliare

Praia a Mare 1 ricoverato, 12 in isolamento domiciliare

Rocca Imperiale 1 ricoverato, 6 in isolamento domiciliare

Roggiano Gravina 2 ricoverato, 14 in isolamento domiciliare

Rogliano 38 in isolamento domiciliare

Rose 1 ricoverato, 71 in isolamento domiciliare

Rota Greca 4 in isolamento domiciliare

Rovito 3 ricoverato, 48 in isolamento domiciliare

San Basile 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

San Benedetto Ullano 1 ricoverato, 5 in isolamento domiciliare

San Cosmo Albanese 1 in isolamento domiciliare

San Demetrio Corone 1 ricoverato

San Fili 2 in isolamento domiciliare

San Giovanni in Fiore 19 ricoverati, 137 in isolamento domiciliare

San Lorenzo del Vallo 3 in isolamento domiciliare

San Lucido 8 in isolamento domiciliare

San Marco Argentano 5 in isolamento domiciliare

San Martino di Finita 1 ricoverato, 29 in isolamento domiciliare

San Nicola Arcella 12 in isolamento domiciliare

San Pietro in Guarano 1 ricoverato, 61 in isolamento domiciliare

San Sosti 2 ricoverati, 8 in isolamento domiciliare

San Vincenzo La Costa 4 in isolamento domiciliare

Sangineto 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Santa Domenica Talao 2 in isolamento domiciliare

Santa Maria del Cedro 13 in isolamento domiciliare

Santa Sofia d’Epiro 9 in isolamento domiciliare

Sant’Agata d’Esaro 3 ricoverato, 5 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 20 in isolamento domiciliare

Saracena 1 ricoverato

Scala Coeli 2 in isolamento domiciliare

Scalea 2 ricoverati, 40 in isolamento domiciliare

Scigliano 2 in isolamento domiciliare

Spezzano Albanese 8 in isolamento domiciliare

Spezzano della Sila 6 ricoverati, 77 in isolamento domiciliare

Tarsia 1 in isolamento domiciliare

Terravecchia 1 in isolamento domiciliare

Torano Castello 2 ricoverati, 33 in isolamento domiciliare

Tortora 9 in isolamento domiciliare

Trebisacce 1 ricoverato, 11 in isolamento domiciliare

Vaccarizzo Albanese 2 ricoverato, 9 in isolamento domiciliare

Verbicaro 2 in isolamento domiciliare

Villapiana 2 in isolamento domiciliare

Zumpano 1 ricoverato, 37 in isolamento domiciliare