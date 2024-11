Vibo Marina in lutto per la scomparsa di don Saverio Di Bella, amatissimo sacerdote della parrocchia di Maria Santissima de Rosario di Pompei. Il parroco, nella frazione costiera dal 2009, si è spento dopo una lunga malattia.

Monsignor Saverio Di Bella

Nativo di Parghelia, è stato a lungo alla guida della Chiesa del Rosario di Tropea. Canonico della concattedrale, è stato membro della Sacra rota (Tribunale ecclesiastico). Tra i vari incarichi ricoperti nella Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, quello di presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Quest’anno, con la sua comunità, aveva celebrato i 25 anni della dedicazione della Chiesa di Vibo Marina. Tra le ultime uscite, l’Affrontata della scorsa Pasqua. La sua dipartita lascia un profondo senso di smarrimento della cittadina costiera. Don Saverio era apprezzato per la sua empatia, generosità, cura per il prossimo. Amava l’arte e aveva catturato la stima soprattutto dei più giovani parrocchiani. Con umiltà, con grande dedizione, riuscì a divenire punto di riferimento per Vibo Marina e non solo.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del parroco. Il presidente società editoriale Diemmecom, Domenico Maduli ha voluto ricordarlo con parole di profondo affetto: «Il giovane parroco lascia una comunità di frontiera. Qui tanta gente soffre in silenzio e in tanti si rivolgevano a lui per necessità. Dei suoi messaggi e delle sue azioni ce ne era ancora forte bisogno. Ricordo sempre un aneddoto. Quando si realizzò il nuovo altare in legno della Chiesa volle andare dai falegnami in un paesino di Filadelfia per scegliere personalmente la qualità del materiale. Ha fatto in pieno il suo lavoro terreno, ora ti toccherà altro Don Saverio». Un pensiero viene infine rivolto «alla sua famiglia, alla sua cara ed adorata mamma, ed ai tanti suoi amici a cui giungano le nostre più sentite condoglianze».

Le esequie

La Diocesi di Mileto ha reso noto il programma delle celebrazioni che anticipano le esequie di don Saverio previste per il 18 luglio ore 16.30. I funerali saranno presieduti da monsignor Attilio Nostro. Per la giornata odierna, 17 luglio, alle 15.00 coroncina della Divina misericordia, 18.00 vespri e 21.00 veglia di preghiera. Domani alle 8.30, lodi mattutine, 12.00 rosario. Per omaggiare la sua figura, questa sera alle ore 21.00 su LaC tv, canale 11 del digitale terrestre, verrà trasmessa la puntata di LaC storie "I 25 anni della dedicazione".