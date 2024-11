Si è spento oggi all’età di 94 anni nella sua casa di Riace Roberto Lucano, l’anziano padre dell’ex primo cittadino Mimmo. Era malato da tempo e da qualche giorno le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Maestro elementare in pensione, di lui si ricordano l’intenso abbraccio al figlio fuori dal seggio riacese lo scorso maggio in occasione delle elezioni comunali, e il commovente incontro di settembre, pochi minuti dopo il ritorno a casa in seguito alla revoca del divieto di dimora a Lucano, che terminava un esilio lungo 11 mesi. Una presenza costante ma discreta al seguito del figlio Mimmo, di cui sosteneva le battaglie a difesa dei progetti di accoglienza.