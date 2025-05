È morto nei giorni scorsi, a 87 anni, il professor Renato Alberto Meduri, luminare dell'oftalmologia italiana e internazionale che ha rivoluzionato la cura dell'ipovisione e la formazione specialistica. I funerali si sono svolti a Bologna stamattina.

Nato a Reggio Calabria l'8 aprile 1937, aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia nel novembre 1962, specializzandosi poi in Oftalmologia all'Università di Modena nel 1965. Nel novembre 1978 diventò professore ordinario presso l'Università di Bologna, dove ha ricoperto numerosi incarichi. Sotto la sua direzione, la Clinica di Ottica Fisiopatologica del Policlinico S. Orsola Malpighi è diventata la struttura più produttiva in Emilia-Romagna, un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale.



«Il professor Meduri non è stato solo un impareggiabile clinico e ricercatore, ma un esempio vivente di come l'eccellenza professionale possa coniugarsi con una profonda umanità» dichiara in una nota congiunta lo staff del poliambulatorio Santa Lucia a Bologna, dove Meduri ricopriva il ruolo di direttore sanitario a titolo gratuito.