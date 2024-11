Durante una trasmissione Francesco Malara, avrebbe offeso la Musella definendola ‘poco equilibrata’

Adriana Musella, presidente del Coordinamento nazionale antimafia "Riferimenti" comunica di aver proceduto a denunzia -querela per diffamazione nei confronti del sindaco di Santo Stefano d'Aspromonte, Francesco Malara.

Su Rai tre Calabria, nell'ambito della trasmissione "Buongiorno regione", il Malara ,riferendosi ad un'intervista rilasciata dalla Musella in relazione allo sfregio della stele in memoria dei giudici antimafia, avrebbe offeso la stessa definendola poco equilibrata, addirittura incolpando la presidente di Riferimenti di essere dalla parte della sua avversaria in campagna elettorale.

La Musella dichiara di disconosce anche il nome dell'avversaria cui il sindaco si riferirebbe, non essendosi mai occupata di campagne elettorali ne' tanto meno di politica e di denunziare il primo cittadino di Santo Stefano per diffamazione e tentativo di delegittimazione in conto proprio e dell'associazione antimafia che presiede.

Adriana Musella ,nel contempo rileva di essere intervenuta ma non a favore di una parte o dell'altra ma semplicemente per difendere una causa giusta ossia quella della Comunita' Exodus di Santo Stefano d'Aspromonte al quale e' stato intimato lo sfratto proprio dall'Amministrazione comunale ,sfratto che chiaramente si ripercuote sui drammi dei ragazzi li' ricoverati e non certo della politica o dell'organizzazione.