Gli indagati dell’operazione ‘Aemila’. Tra di loro crotonesi, reggini, catanzaresi ma anche stranieri

Sono 203 gli indagati nell’ambito dell’operazione “Aemilia”,scattata questa mattina in sei regioni italiane



Ecco i nomi:



Giuseppe Aiello di Crotone , Lauro Alleluia di Afragola (Napoli) ,Giuseppe Aloi di Schwerte (Germania), Alfredo Amato di Palmi ,Domenico Amato di Taurianova, Francesco Amato di Rosarno ,Davide Arabia di Crotone, Rosario Arcuri di Cutro, Carmine Arena di Crotone, Karima Baachaoui nata in Tunisia, Moncef Baachaoui nato in Tunisia, Pasquale Battaglia di Crotone, Carmine Belfiore di Cutro, Francesco Belfiore di Cutro, Giuseppe Belfiore di Gioiosa Ionica, Giovanni Paolo Bernini di Parma, Erika Bertocco di Torino, Alessandro Bianchini di Mirandola ,Augusto Biachini di San Felice Sul Panaro, Corrado Bidin di Latisana, Andrea Bighignoli di Negrar, Antonio Blasco nato in Germania, Gaetano Blaso di Crotone, Domenico Bolognino di Locri, Michele Bolognino di Locr,i Sergio Bolognino di Locri, Andrea Bonazzi di Mantova, Maurizio Bosi di Livorno, Bruna Braga di Mirandola, Tiziano Braulli di Reggio Emilia, Pasquale Brescia di Crotone, Luigi Brugnano di Crotone, Marco Busia di Isola Capo Rizzuto, Salvatore Buttiglieri di Gioiosa Ionica, Salvatore Caccia di Cutro, Mario Calesse di Sant’Eufemia, Mario Cannizzo di Palagonia, Salvatore Cappa di Cutro, Gaetano Caputo di Melissa, Maurizio Cavedo di Cremona, Donato Agostino Clausi di Crotone, Michele Colacino di Crotone, Salvatore Colacino di Suzzara, Omar Costi di Reggio Emilia, Antonio Crivaro di Cutro, Deborah Croci di Castelnova Monti, Gianluca Grugliano di Varese, Domenico Curcio di Crotone, Giuseppe Curcio di Cutro, Maria Curcio di Crotone, Elvezio Dattoli di Rocca Di Neto, Giuliano Debbi di Sassuolo, Raffaele Della Bella di Afragola, Francesco Di Via di Trapani, Alfonso Diletto di Cutro, Billbill Elezaj di Kukes (Albania), Francesco Falbo di Cutro, Rosario Falzetti di Cutro, Aldo Pietro Ferrari di Follo, Vincenzo Ferrari di Palmi, Gabriele Ferri Bernardini di Pietrasanta, Francesco Florio di Locri, Antonio Floro Vito di Crotone, Gianni Floro Vito di Crotone, Giuliano Floro Vito di Cutro, Giuseppina Floro Vito di Crotone, Selvino Floro Vito di Crotone, Francesco Formentini di Reggio Emili,a Antonio Frizzale di Manfredonia, Alfonso Frontera di Cutro, Francesco Frontera di Crotone, Giovanni Gangi di Crotone, Domenico Gentile di Milano, Gennaro Gerace di Dernbach (Germania), Salvatore Gerace di Cutro, Gino Gibertini di Modena, Marco Gibertini di Modena, Antonio Giglio di Crotone, Giulio Giglio di Crotone, Giuseppe Giglio di Crotone, Nicolino Grande Aracri di Cutro, Domenico Grance Aracri di Cutro, Salvatore Grossetti di Cutro, Rita Gruzza di Vigatto, Antonio Gualtieri di Cutro, Francesco Gullà di Isola capo Rizzuto, Giuseppe Iaquinta di Cutro, Francesco Lamanna di Cutro, Francesco Lepera di Catanzaro, Franmcesco Lerose di Cremona, Salvatore Lerose di Cutro, Francesco Lomonaco di Crotone, Sergio Lonetti di Melissa, Giuseppe Loprete di Mesoraca, Francesco Macrì di Crotone, Giuseppe Macrì di Crotone, Vincenzo Mancuso di Cutro, Francesco Manfreda di Fuerth (Germania), Giuseppe Manica di Crotone, Giuseppe Manzoni di Roccanova, Alfonso Martinmo di Crotone, Domenico Mattace di Cutro, Alfonso Mendicino di Crotone, Luigi Mercadante di Cutro, Domenico Mesiano di Catanzaro, Vincenzo Migale di Cutro, Antonio Molinari di Mesoraca, Vittorio Mormile di Sant’Arpino Antonio Muto di Crotone cl. 71, Antonio Muto di Crotone cl. 78, Antonio Muto di Cutro cl. 55, Cesare Muto di Crotone, Giulio Muto di Crotone, Luigi Muto di Crotone, Salvatore Muto di Crotone, Barbara Nigro di Scandiano, Salvatore Olivo di Crotone, Giuseppe Domenico Oppedisano di Gioiosa Ionica, Gaetano Oppido di Crotone, Raffaele Oppido di Cutro, Giuseppe Pagniani di Reggio Emilia, Alessandro Palermo di Roma, Giuseppe Pallone di Cutro, Alfonso Paolini di Cutro, Francesco Pio Passiatore di Taranto, Francesco Pelaggi di Crotone, Paolo Pelaggi di Crotone, Francesco Pellegri di Tizzano, Val Parma Sergio Pezzati di Wetzikom (Svizzera), Giuseppe Pichierri di Matera, Anna Pieron nata in Polonia, Giovanni Procopio di Crotone, Salvatore Procopio di Crotone, Iana Rezepova nata in Russia, Giuseppe Richichi di Crotone, Francesco Riillo di Isola Capo Rizzuto, Pasquale Rillo di Isola Capo Rizzuto, Antonio Rocca di Virgilio, Luca Rossi di Gazoldo degli Ippoliti, Giuseppe Ruggero di Cutro, Mirco Salsi di Reggio Emilia, Michael Stanley Salwach nato in Pennsylvania (Usa), Gianluigi Sarcone di Cutro, Nicolino Sarcone di Cutro, Graziano Schirone di Manduria, Domenico Scida di Crotone, Francesco Scida di Crotone, Giuseppe Scordo di Catania, Antonio Scozzafava di Catanzaro, Eugenio Sergio di Cutro, Luigi Serio di Isola Capo Rizzuto, Salvatore Sestito di Crotone, Giovanni Sicilia di Crotone, Antonio Silipo di Cutro, Francesco Silipo di Reggio Emilia, Luigi Silipo di Cutro, Salvatore Silipo di Cutro, Fulvio Stefanelli di Bologna, Giovanni Summo di Ostuni, Jianyao Tang nato a zhejiang (Cina), Roberta Tattini di Bologna, Rocco Tedesco di Palmi, Giovanni Tirotta di Cutro, Michele Tostoni di San Giovanni Rotondo, Roberto Turrà di Cutro, Mario Ursini di Gioiosa Ionica, olmes vaccari di Nonantola, Antonio Valerio di Cutro, Gabriele Valerioti di Cinquefrondi, Daniela Vecchi di Poviglio, Giuseppe Vertinelli di Cutro, Palmo vertinelli di Cutro, Pasquale Vetere di Cutro, Pierino vetere di Cutro, Rosario Vetere di Cutro, Giuseppe Villirillo di Cutro, Romolo Villirillo di Crotone, Francesco Viti di Messina, Mario Vulcano di Rocca Di Neto, Valter Zangari di Crotone, Jianyong Zhang nato in Cina, Salvatore Brugnano di Crotone ,Gaetano Cavallo di Crotone, Antonio Cianflone di catanzaro, Giuseppe Codamo di Crotone, Debora Costa di Reggio Emilia, Salvatore D’Angelo di Wipperfurth (Germania), Luigi Esposito di Nola, Elia Gaglione di Torino, Giulio Gerrini di Bologna, Stefano Laera di Isola Capo Rizzuto, Gennaro Lonetti di Cariati, Alessandro Lupezza di Pavi,a Francesco Matacera di Santa Caterina dello Ionio, kostantinos Minelli nato a Golos (Grecia,) Massimo Muratori di Modena, Antonio Nicastro di Crotone, Francesco Procopio di Cariati, Alberto Maria Ranieri di Crotone, Domenico Salpietro di messina, Quintino Sanarica di Grottaglie, Filippo sirianni di Isola capo Rizzuto, Tatjana Tihamirova nata in Lettonia.

Leggi anche:

Ndrangheta: maxi operazione, 160 arresti in tutta Italia. Colpo al clan Grande Aracri



In manette politici e imprenditori

Nicolino Grande Aracri, boss di Reggio Emilia