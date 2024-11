Il 71enne non avrebbe messo in atto tutti i dispositivi di sicurezza necessari affinché l’incidente non si verificasse

I carabinieri della stazione di Cotronei (Crotone), a conclusione degli accertamenti svolti a seguito dell’incidente aereo verificatosi l'altro ieri, che ha visto coinvolto un aereo ultraleggero uscito fuori pista in fase di atterraggio nel centro silano, con il conseguente ferimento delle due persone a bordo del velivolo, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni colpose, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, il 71enne gestore della pista di atterraggio.

I militari, a seguito del sopralluogo effettuato nelle fasi immediatamente successive all’evento, sotto il coordinamento del sostituto procuratore di turno, avrebbero accertato che il gestore non aveva messo in atto tutti i dispositivi di sicurezza necessari affinché l’incidente non si verificasse. L’aviosuperficie ed il velivolo ultraleggero coinvolto sono stati immediatamente sottoposti a sequestro probatorio, in attesa in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.