Alitalia, compagnia aerea che si trova in amministrazione straordinaria, ha comunicato che, da oggi, 25 agosto, non venderà più biglietti per voli dal 15 ottobre 2021. A dare la notizia è il sito aeroporticalabria.com.

I clienti che hanno acquistato voli in partenza dal 15 ottobre riceveranno una comunicazione tempestiva e diretta, tramite e-mail. Per garantire la piena tutela dei consumatori sarà possibile sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla Compagnia entro il 14 ottobre; altrimenti si avrà diritto il rimborso integrale del biglietto.

Alitalia, come chiedere il rimborso

Il ministero dello sviluppo economico ha autorizzato Alitalia a chiudere le vendite di biglietti, e conseguentemente prevedere la cessazione delle sue attività di volo, a far data dal 15 ottobre 2021, quale data prevista per l’avvio delle operazioni del nuovo vettore di bandiera.

Alitalia offre ai passeggeri in possesso di un biglietto Alitalia (055) per voli acquistati su tutti i Mercati Alitalia: entro e non oltre il 24 agosto 2021; con data di viaggio dal 15 ottobre 2021 ;per/da qualsiasi destinazione/origine in tutto il mondo; che sono cancellati, le forme di assistenza e rimborso di seguito indicate, a loro scelta: modifica della prenotazione (rebooking o rerouting – ovvero modifica dell’itinerario per raggiungere la destinazione originaria o tornare al punto di origine del viaggio), senza integrazione tariffaria, su volo utile per il passeggero, entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro); modifica della destinazione, con eventuale integrazione tariffaria, per viaggiare entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro). Non è previsto rimborso di differenze tariffarie. Il cambio di destinazione sarà possibile solo: per biglietti nazionali, su destinazioni nazionali; per biglietti internazionali, su destinazioni internazionali.

Per la modifica o cambio della prenotazione i passeggeri possono chiamare il Call Center oppure possono rivolgersi all’Agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto.

Nel caso di impossibilità o non interesse alla riprogrammazione, i passeggeri potranno richiedere il rimborso integrale, senza penale, del prezzo al quale il biglietto è stato acquistato o del valore residuo del biglietto per il viaggio non ancora effettuato. La richiesta verrà presa in carico e definita il prima possibile, in conformità con il Reg. CE261/2004.

Per richiedere il rimborso integrale i passeggeri che hanno acquistato il biglietto sul sito Alitalia potranno cliccare sul link del messaggio di notifica della cancellazione.

Per richieste di rimborso parziale i passeggeri possono chiamare il Call Center. I passeggeri che hanno acquistato il biglietto in Agenzia di Viaggio potranno rivolgersi direttamente al proprio agente di viaggio.

Passeggeri con biglietti premio Millemiglia

I passeggeri in possesso di biglietti premio MilleMiglia con data di viaggio dal 15 ottobre 2021 per/da qualsiasi destinazione/origine in tutto il mondo, prenotati su volo cancellato, potranno:

contattare il Call Center per essere riprotetti, senza penale, su voli Alitalia oppure voli operati di Partner SkyTeam e altri Partner Frequent Flyer entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro);

richiedere la modifica della destinazione, con integrazione delle miglia se necessario, sia sui voli AZ operativi o voli operativi di Partner SkyTeam e altri Partner Frequent Flyer per volare entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro).

I passeggeri che vorranno rinunciare al viaggio potranno richiedere il riaccredito delle miglia, il rimborso delle tasse e dei supplementi, cliccando sul link presente nel messaggio di notifica cancellazione.

Travelpass

I passeggeri in possessi di Alitalia TravelPass (055) per voli acquistati su tutti i Mercati Alitalia: entro e non oltre il 24 agosto 2021; con data di viaggio dal 15 ottobre 2021; per/da qualsiasi destinazione/origine in tutto il mondo; che sono cancellati, potranno scegliere una delle seguenti opzioni:

modifica della prenotazione (rebooking o rerouting per raggiungere la destinazione originaria), senza integrazione tariffaria, su volo utile per il passeggero, entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro);

nel caso di impossibilità o non interesse alla riprogrammazione, i passeggeri potranno chiedere il rimborso integrale, senza penale, del prezzo del biglietto. Il rimborso sarà erogato nella forma originale di pagamento. Per richiedere il rimborso i passeggeri dovranno rivolgersi al Contact Center Alitalia.

I passeggeri in possesso di Pacchetti Alitalia TravelPass, acquistati su tutti i Mercati Alitalia, con validità oltre il 14 ottobre 2021, possono usufruire di una delle seguenti opzioni:

utilizzo del pacchetto totalmente o parzialmente inutilizzato con prenotazione ed emissione biglietti entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro). Non sarà possibile modificare i parametri selezionati durante la fase di acquisto del pacchetto (destinazione, nominativi, numero viaggi, numero passeggeri, periodo di prenotazione, date di blackout);