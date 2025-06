Un uomo è morto a Catanzaro, a seguito di un drammatico incidente con il trattore che stava guidando. È accaduto in via Curtatone nel quartiere Barone, zona sud-est della città.

Il trattore si è ribaltato, per cause ancora in corso di definizione, e il conducente – Raffaele Critelli, 56 anni, di Catanzaro – è rimasto incastrato perdendo così la vita. Sul posto, alle ore 15:00 circa di oggi, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante, in attesa dell’autorizzazione per la rimozione della salma.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, e i carabinieri, per gli adempimenti di competenza.