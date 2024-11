Il Consiglio d'amministrazione della società che gestisce gli scali aeroportuali deve rispondere ai richiami dell’Ente per l’aviazione civile. Fuori dalla discussione resta l'ipotesi che il controllo torni in mani pubbliche

Un cda interlocutorio per discutere di quanto accaduto negli ultimi giorni tra gli strali del governatore Occhiuto, la pec al vetriolo dell’Enac con minacce di commissariamento e l’annuncio di un esposto in Procura e la richiesta dei sindacati che, in sintesi, vogliono la testa del presidente De Metrio che, dopo quanto accaduto, non potrebbe più rappresentare la Regione.

È quanto emerge da indiscrezioni a poco dalla conclusione dell’incontro del consiglio di amministrazione che gestisce attualmente i tre scali calabresi. La notizia dell’offerta dei privati, Renato e Adele Caruso, di rimettere in ballo le loro quote affinché la parte pubblica possa riacquistarle, sarebbe stata bypassata in quanto questione da affrontare con l’assemblea dei soci e non le cda.

Nella missiva a firma della Lamezia Sviluppo, il socio privato rimarca che l’acquisizione delle quote non sottoscritte dai soci pubblici in sede di ricapitalizzazione, è stata a suo tempo l’unica via d’uscita che ha permesso di evitare la messa in liquidazione, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità dei servizi aeroportuali.

Intanto, tra i lavoratori serpeggia nervosismo e non poca acredine. Il timore è che, come prospettato da alcuni sindacati, se non si faranno manovre mirate possa saltare tutto in aria, gli aeroporti diventino solo un ricordo e centinaia di lavoratori perdano il lavoro.

In questi giorni si sono fatti sentire in particolare gli stagionali, impiegati per cinque mesi l’anno anche da più di quindici anni e che nel tempo hanno visto sfumare un problema dietro un altro la loro possibile stabilizzazione.