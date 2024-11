Mysterious team Bangladesh, gruppo di hacker che si è fatto notare in passato per attacchi soprattutto contro siti indiani ed israeliani, ha preso di mira tre aeroporti italiani: quelli di Valle d'Aosta, Calabria e Puglia. Gli attacchi sono di tipo Ddos (Distributed denial of service) ed hanno determinato rallentamenti nei siti.

L'Agenzia per la cybersicurezza italiana, a quanto si apprende, ha allertato i soggetti potenzialmente interessati dall'offensiva: gli aeroporti e, più in generale, gli erogatori di servizi essenziali. «A quanto mi risulta sono rivendicati, e c'è traccia pubblica, da un gruppo sedicente filo palestinese. Si tratta di attacchi Ddos che sembrerebbero essere non particolarmente invasivi e di una durata concentrata. Già ieri sera abbiamo mandato una serie di alert a un certo numero di soggetti». Così il direttore del servizio operazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Gianluca Galasso, al Salone della Giustizia, in corso a Roma.

Nel corso del suo intervento Galasso aveva messo in guardia: «Ci si può aspettare che - aveva spiegato - considerato il posizionamento del nostro Paese sullo scacchiere internazionale riguardo alla crisi, ci possano essere azioni dimostrative. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore, c'è da aspettarsi che qualcosa possa succedere».