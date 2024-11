Le somministrazioni andranno avanti fino alle 19. Per l'occasione i primi 300 utenti riceveranno il vaccino Pfizer senza bisogno di prenotazione

Dopo l’allestimento dei giorni scorsi e l’ultimo sopralluogo avvenuto questa mattina, tutto è pronto all’aeroporto Pitagora di Crotone per l’inaugurazione dell’hub vaccinale che si svolgerà domani alle ore 11. A darne notizia è il dirigente generale della Protezione Civile Calabria, Fortunato Varone, in un comunicato stampa, nel quale ringrazia «per la collaborazione il commissario straordinario dell'Asp di Crotone, Domenico Sperlì, che ha fortemente voluto la creazione di questo strategico punto vaccinale».

L’inaugurazione coinciderà con l’avvio delle somministrazioni del siero anti Covid che andranno avanti fino alle ore 19. Inoltre, fa sapere Varone, per l'occasione è stato previsto un Open Vax Day: i primi 300 utenti riceveranno il vaccino Pfizer senza bisogno di prenotazione.

Il centro vaccinale è stato allestito al primo piano dell’aeroporto, conta 11 linee vaccinali e sarà dotato di vie di accesso e di uscita autonome, per non interferire con le attività dello scalo. L’hub sarà gestito dall’Asp di Crotone in collaborazione con una associazione di volontariato.