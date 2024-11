È accaduto a Reggio Calabria dove un dentista è stato arrestato per procurata evasione, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria e falsi certificati

Reggio Calabria - Un odontoiatra, Eugenio Leonardo, di 51 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Reggio Calabria per procurata evasione, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e falsi certificati. Il medico, dal 2013 al 2014, avrebbe rilasciato oltre 100 certificati con cui si attestava la presenza nel suo studio di un uomo reggino agli arresti domiciliari. I certificati erano finalizzati a giustificare l'evasione dai domiciliari dell'arrestato.



L'uomo ai domiciliari era Mario Surace, 53enne pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, autorizzato dal Tribunale di Sorveglianza a sottoporsi, all’occorrenza, a specifici trattamenti terapeutici, dopo comunicazione alla Stazione dei carabinieri di Catona e con l'obbligo di consegnare la certificazione medica attestante le cure ricevute.



Ai carabinieri è sembrata sospetta l’eccessiva frequenza dell’uomo nello studio medico e hanno così deciso di svolgere accertamenti.



La Procura di Reggio Calabria ha svolto indagini per verificare il ruolo del professionista e i carabinieri nel corso della perquisizione nello studio non hanno rinvenuto nessuna traccia (fatture, cartelle cliniche, radiografie o altra documentazione) della presenza, in qualità di cliente, di Surace.