Rosa Zagari è ritenuta responsabile di aver agevolato il latitante Ernesto Fazzalari, arrestato dai Carabinieri lo scorso giugno

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato Rosa Zagari, di 41 anni di Taurianova, per procurata inosservanza di pena aggravata, in esecuzione all'ordine di custodia cautelare in regime arresti domiciliare, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, su conforme richiesta della Procura Distrettuale Antimafia.

La donna è ritenuta responsabile di aver agevolato il latitante di massima pericolosità Ernesto Fazzalari, di 47 anni di Taurianova, già inserito nel programma speciale di ricerca e arrestati dai Carabinieri lo scorso 26 giugno.

