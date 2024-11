Aggredirono una coppia di commercianti di Crosia. Così ieri, a conclusione di una intensa attività investigativa si è pervenuti all’emissione di due misure cautelari nei confronti di un 46enne e 37enne, i quali dovranno rispondere di lesioni personali pluriaggravate in concorso.

Le vittime erano state colpite con calci e pugni e per l’uomo si rese necessario il trasporto in pronto soccorso. L’ordinanza è stata eseguita dai militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano - Rossano, supportati in fase esecutiva da due squadre “Sio” del 14° Btg“Calabria”.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza tali da motivare l’arresto. In sostanza i due avrebbero dato appuntamento alla coppia per un incontro chiarificatore che, invece, si è trasformato in una vera e propria trappola. Un litigio, per futili motivi, poi scaturito in pestaggio. Sullo sfondo ipotesi di vendette maturate nel corso del tempo. Una delle vittime è stata presa persino a bastonate a tal punto da dover essere sottoposta a intervento chirurgico.