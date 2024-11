Una donna di 65 anni, a Rose, nel Cosentino, si scaglia sulla dirimpettaia dopo una lite scoppiata per futili motivi

Una lite tra vicine di casa è sfociata in una violenta aggressione a colpi di bastone. E’ accaduto a Rose, in provincia di Cosenza. Protagonista della vicenda una donna di 65 anni la quale, dopo un diverbio scoppiato per futili motivi, ha afferrato un bastone colpendo la vicina di casa, una 33enne originaria di Cosenza, causandole ferite guaribili in sette giorni. I carabinieri della locale stazione l’hanno deferita in stato di libertà per lesioni personali aggravate dall’uso delle armi. Il bastone è stato sequestrato. s.b.