Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, durante il servizio di controllo del territorio sulla Strada Statale 18 del Comune di Rosarno (RC), hanno fermato un uomo di origini africane, già noto alle forze dell’ordine, che circolava con un motoveicolo sprovvisto della prevista copertura assicurativa e privo di patente di guida poiché mai conseguita.

Dopo aver proceduto alle contestazioni al codice della strada, gli agenti sono stati prima oggetto di ingiurie e poi di un'aggressione violenta a calci e pugni. I poliziotti hanno provato a tranquillizzare e invitare l'uomo ad adottare un comportamento idoneo, senza riuscirci prima di condurlo all'interno dell'auto di servizio. L'uomo nel tentativo di dimenarsi dal fermo degli agenti ha danneggiato parte dell’abitacolo e della carrozzeria dell’autovettura.

L’uomo, recidivo nel commettere tali gesti, veniva tratto in arresto per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per il danneggiamento del bene dello Stato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.