L’uomo avrebbe maltrattato la compagna anche in presenza del figlio di un anno. Disposti per lui i domiciliari

Nella tarda serata di sabato 19 novembre, i militari della stazione di Simeri Crichi traevano in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali P. L., nato in Romania, 35 anni, residente a Simeri Crichi.

Lo stesso, per futili motivi, avrebbe aggredito con calci e pugni la propria convivente rumena, procurandole varie contusioni alla testa, alle spalle ed al torace nonché piccole ferite lacero contuse in sede sopracciliare e trauma cranico non commotivo, giudicata guaribile in cinque giorni dal personale del 118 di Sellia Marina.

Solo il tempestivo intervento dei militari ha evitato ulteriori conseguenze per la vittima. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo. Nella mattina odierna convalidato l’arresto.