Cosenza - Ha più volte minacciato di morte la moglie, aggredendola in presenza di altre persone, ed è stato arrestato dai carabinieri. Protagonista della vicenda, accaduta nella frazione Mirto di Crosia, un muratore, J.R., 45 anni, polacco, accusato di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti dopo essere stati allertati per una lite in famiglia. L'uomo, in passato, aveva più volte aggredito e minacciato di morte la consorte 37enne.