E' accaduto a Reggio Calabria. L'uomo ha colpito al volto il fratello, proprietario di una concessionaria e poi rubato uno scooter

Il 5 gennaio i Carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato C. D. di anni 53 di Reggio Calabria, per il reato di rapina. L'uomo avrebbe prima colpito al volto, il fratello, proprietario di una concessionaria e successivamente rubato uno scooter privo di targa già esposto per la vendita. Lo scooter è stato ritrovato dai militari all’interno di un garage nella disponibilità dell’arrestato.