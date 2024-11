La donna si è recata in Commissariato per denunciare il coniuge. Emersa una realtà domestica intrisa di violenza, sia verbale che fisica, radicata negli anni

Non si risparmiano energie per il contrasto ai reati di violenza di genere, in tutto il territorio reggino. L’ultimo importante risultato in materia è stato realizzato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Polistena, che hanno arrestato un uomo di 32 anni di Rizziconi, marito aggressivo che teneva da lungo tempo comportamenti violenti nei confronti della moglie.

La donna, in occasione dell’ultima lite, ha preso contatti con la Polizia riferendo di essere stata aggredita e, non appena il marito si è allontanato da casa, si è recata in Commissariato per ricevere assistenza e protezione, e per denunciare le violenze subite. È stato attivato il “Codice Rosso” ed il conseguente “Protocollo Liana” per il contrasto alla violenza di genere, e i poliziotti hanno preso conoscenza di una realtà domestica intrisa di violenza, sia verbale che fisica, radicata negli anni, che la consorte non aveva mai avuto il coraggio di denunciare. La circostanza che ha motivato la donna a reagire è stata la particolare violenza dell’ultima aggressione, durante la quale l’uomo ha anche tentato un approccio sessuale impedito dalla decisa difesa della moglie.

Il coraggio della vittima ha così consentito ai poliziotti di porre fine al vortice di violenza cui era sottoposta, traendo in arresto il marito che peraltro era intanto sopraggiunto con fare irruento in Commissariato, nel tentativo di convincere la donna a desistere dalla denuncia e manifestando la volontà di ricondurla immediatamente a casa. Il provvedimento provvisorio di polizia è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha imposto al 32enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento.