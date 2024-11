A Gioiosa Ionica un uomo, 42enne, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia

Un uomo, 42 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari a Gioiosa Ionica (RC) per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, nello specifico, avrebbe aggredito e picchiato la moglie e il figlio minorenne, intervenuto per difendere la madre.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno nell’immediato soccorso le vittime, che state poi trasportate al pronto soccorso dell'ospedale civile di Locri. Rintracciato il 42enne in un comune limitrofo.