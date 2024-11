L'episodio si è verificato a San Fili. Protagonista un anziano originario di Napoli

Un uomo di 66 anni originario di Napoli e residente a San Fili è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della stazione di San Fili per lesioni personali aggravate e getto di cose pericolose.

Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo prima ha lanciato una bottiglia di vetro piena d’acqua dal balcone della propria abitazione di Via Gramsci, cercando di colpire tre minorenni, poi scendeva in strada riuscendo aggredendoli con un bastone. I ragazzi hanno riportato lesioni giudicate guaribili in due giorni. Il bastone è stato sequestrato.