Il 41enne avrebbe agito per questioni sentimentali. La vittima è stata trasportata all'ospedale dell'Annunziata

Un operaio di 41 anni, C.F., è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Cosenza per il reato di rapina e lesioni personali gravi. I militari sono intervenuti su richiesta della vittima dell'aggressione, rifugiatasi in un bar nei pressi di via dell'Accoglienza.

L'uomo lamentava di essere stato aggredito con un coltello ed un bastone e rapinato del proprio telefono cellulare. Grazie alla descrizione, i militari rintracciavano l'aggressore in via De Rada mentre, dopo aver parcheggiato il proprio furgone, tentava di nascondersi dietro alcuni mezzi in sosta. Fermato e perquisito, veniva trovato in possesso del telefono cellulare poco prima rapinato mentre, sul luogo dell'aggressione, venivano sequestrati il coltello ed il bastone utilizzato.

La vittima veniva quindi immediatamente soccorsa da personale del 118 e trasportato all'ospedale dell'Annunziata dove veniva ricoverato per fratture alle vertebre mentre l'arrestato veniva trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il movente dell'aggressione sarebbe da ricondurre ad uno "sgarro" sentimentale.

Salvatore Bruno