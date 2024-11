Tragedia sfiorata a Pizzo, in località Trentacapilli. L'uomo nel tentativo di difendere se stesso e i suoi cani è riuscito a uccidere un animale mettendo in fuga gli altri

Terrore a Pizzo, nel Vibonese, dove nella serata di ieri un anziano è stato aggredito da cinque cinghiali nei giardini condominiali di località Trentacapilli mentre portava a passeggio i suoi cani. Gli animali si sono prima avventati sui cani, poi sull'uomo che per difendersi con un arnese da giardino avrebbe ferito mortalmente uno dei cinghiali riuscendo a mettere in fuga gli altri. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Pizzo. Una tragedia sfiorata in una zona che non è nuova ad avvistamenti di cinghiali. «Scene che si vedono nei film a cui abbiamo dovuto assistere impotenti. Altri giorni bambini giocano nello stesso posto e hanno avuto incontri simili», si legge in un post di un testimone su facebook, che vive nel quartiere della persona aggredita dagli ungulati.