Ieri mattina, mentre era come sempre al lavoro per raccontare quello che sta accadendo dopo la strage di migranti a Steccato di Cutro, il nostro giornalista Procolo Guida è stato aggredito e minacciato da un uomo non nuovo a questi atteggiamenti.

Come network ci imponiamo sempre di mantenere un profilo autorevole e non vittimistico rispetto ad aggressioni che vanno tenute in conto da chi fa il giornalista con serietà e rigore, ma riteniamo sia giusto denunciare sempre pubblicamente simili fatti per chiedere alle autorità e alle istituzioni di tutelare chi opera ogni giorno sulla strada e nelle redazioni con l’obiettivo di fornire informazione ai cittadini e offrire un servizio indispensabile per la democrazia.

Tutto il Network LaC – con i suoi vertici, il corpo redazionale, i tecnici e gli operatori – è a fianco di Procolo Guida e a sostegno di un’informazione libera che non può e non deve essere oggetto di intimidazioni.