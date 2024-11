L’uomo attendeva le vittime nei pressi della stazione ferroviaria di Lissone e puntava il coltello alla gola per farsi consegnare le borse

I carabinieri di Desio (Monza) in collaborazione con i colleghi di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) hanno arrestato un 49enne calabrese con precedenti penali in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Monza per alcune aggressioni a donne a scopo di rapina. L'uomo è accusato di averne commesse almeno tre fra gennaio e ottobre 2016 nel sottopasso della stazione ferroviaria di Lissone (Monza).

Secondo la ricostruzione degli uomini dell’Arma, il soggetto attendeva che donne sole transitassero nel sottopasso, le aggrediva alle spalle immobilizzandole e puntandogli un coltello alla gola per poi farsi consegnare la borsetta.

Attraverso le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i carabinieri hanno identificato il 49enne. E' uscito dal carcere a giugno 2015 e ha alle spalle numerosi precedenti per furto, rapina, armi ed anche violenza sessuale. L'uomo è stato rintracciato a Lissone e poi accompagnato presso il carcere di Palmi (Reggio Calabria).