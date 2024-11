Il sindaco del capoluogo commenta l'episodio accaduto ieri: «Abbiamo dato il via a n'inversione di tendenza rispetto a un passato in cui era più comodo chiudere un occhio. Presto assumeremo nuovi agenti»

«L'aggressione subita da due agenti della nostra Polizia Locale dimostra come sia difficile nella nostra città fare rispettare le regole. È un impegno che avevamo assunto e non si torna indietro». È quanto scrive, in una nota, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita in merito a quanto accaduto ieri sera, quando due agenti sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente mentre verbalizzavano una multa per divieto di sosta.

«La stragrande maggioranza dei catanzaresi è rispettosa e dotata di senso civico – prosegue il primo cittadino –. Ma c'è ancora qualcuno che ritiene normale parcheggiare in doppia fila o nei posti riservati ai disabili, allacciarsi abusivamente alla rete idrica o abbandonare per strada rifiuti ingombranti e carcasse di auto, non raccogliere gli escrementi del proprio cane».

«Questa battaglia per il rispetto delle regole – aggiunge – noi l'abbiamo incominciata con i fatti. Durante il 2023 sono state rimosse quasi 100 carcasse abbandonate, scovati 29 allacci abusivi, 6 discariche, sanzionati 123 condomini e 7 proprietari di cani. È un'inversione di tendenza rispetto ad un passato in cui era più comodo chiudere un occhio. Sono sicurissimo che i catanzaresi che amano la città sono dalla parte dei nostri vigili che, lo ricordo, sono sotto organico e che solo ora, grazie al nostro impegno, hanno un nuovo comandante».

«Presto – conclude Fiorita – assumeremo altri agenti e doteremo il corpo di mezzi e tecnologie per una Polizia Locale al servizio dei cittadini, capace di garantire sicurezza, controllo del territorio, rispetto delle regole».