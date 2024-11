I carabinieri stanno interrogando l'uomo e in attesa che il giudice stabilisca se convalidare il fermo non è escluso che nelle prossime ore possano sentire anche le vittime

Un uomo di 61 anni è stato stato arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria con l'accusa di aver aggredito medici e infermieri del Gom. L'episodio è avvenuto stamattina quando l'uomo, originario della provincia reggina, si è recato in ospedale perché aveva una prenotazione per una visita specialistica nel reparto di chirurgia vascolare.

Non si conoscono i motivi, ma ad un certo punto il sessantunenne si è scagliato contro i sanitari che sono stati costretti a chiamare i carabinieri danneggiando anche una porta della struttura. Arrivati sul posto, dopo aver tentato di calmarlo, anche i militari dell'Arma sono stati aggrediti dall'uomo che, una volta bloccato, è stato arrestato con l'accusa di aggressione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Avvertito il magistrato di turno, i carabinieri lo stanno interrogando e, in attesa che il giudice stabilisca se convalidare il fermo, non è escluso che nelle prossime ore possano sentire anche i medici e gli infermieri aggrediti che spesso, nonostante lavorino in condizioni di carenza di organico, si ritrovano coinvolti in vicende di questo tipo. L'obiettivo degli investigatori è non solo capire la dinamica dei fatti ma anche le ragioni del comportamento dell'arrestato.